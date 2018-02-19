Законопроект Рибалки про біткоіни суперечить чинному законодавству

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Проект ЗУ "Про стимулювання ринку криптовалют та їх похідних в Україні" (7183-1) авторства нардепа Сергія Рибалки має розбіжності із чинним законодавством. Про це йдеться у висновку Головного науково-експертного управління ВРУ, передає УНН.

Зазначається, що положення проекту про регулювання відповідальності учасників ринку криптовалют викладені нечітко.

“Зокрема, у частині 2 статті 22 проекту пропонується, що за порушення законодавства у сфері провадження діяльності з надання фінансових послуг на ринку криптовалют посадові особи суб’єктів господарювання несуть адміністративну та кримінальну відповідальність, передбачену законодавством. Однак у відповідному законодавстві України такі норми відсутні”, — пояснили фахівці.

Також у ВРУ розкритикували пропозицію нардепа доповнити Кодекс про адмінправопорушення новою статтею, яка передбачатиме адмінвідповідальність за незаконне використання чужого майна при майнінгу криптовалют.

"...Це питання, на нашу думку, доцільніше вирішувати цивільно-правовими методами з відшкодуванням майнової та моральної шкоди власнику майна, як це передбачено у главі 3 Цивільного кодексу України“, — пояснили у ВРУ.

Нагадаємо, раніше законопроект депутат Рибалки 7183-1 розкритикували в НБУ, а також у Bitcoin Foundation. Експерти вказаної організації, зокрема, назвали документ “радикала” безглуздим і популістським.

Крім того, зауважимо, що до авторського колективу згаданого законопроекту Рибалка включив свою подругу Анастасію Байбородіну.

Такий вчинок політика його ж колеги по фракції назвали щонайменше неетичним.

“Що стосується законопроектів про криптовалюти та співавторства його подруги — я вважаю, що ВР — це місце фахової роботи, а не місце для прописування своїх людей і включення своїх подруг чи дружин співавторами закону. Це не дуже етично як для депутата”, — сказав радикал Вітко.

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