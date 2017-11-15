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Законопроект о реинтеграции будет в зале ВР не раньше декабря - нардеп

Законопроект о реинтеграции будет в зале ВР не раньше декабря - нардеп

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КИЕВ. 15 ноября. УНН. Рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса во втором чтении в сессионном зале Верховной Рады будет не раньше следующей пленарной недели, которая начнется с 5 декабря. Об этом сообщила член комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат от БПП Ирина Фриз, передает УНН со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Она отметила, что сегодня на заседании профильного комитета, которое начнется в 15:00, будет продолжаться рассмотрение поправок к этому законопроекту.

"По регламенту должны быть рассмотрены еще 653 поправки, поступившие от субъектов законодательной инициативы. У меня есть большое сомнение, что на этой неделе мы сможем рассмотреть закон во втором чтении в сессионном зале, это будет не раньше следующей сессионной неделе (5 декабря - ред.) ", - отметила И.Фриз.

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Она сообщила, что над законопроектом о реинтеграции Донбасса работала группа и депутаты распределили поправки по направлениям работы, чтобы ускорить их рассмотрение в комитете.

"Мы пришли к выводу, что должны придерживаться регламента и рассматривать каждую поправку. Больше всего поправок поступило от фракции "Самопомич". Более 50 поправок пришли по Крыму, которые будут унифицированы в общем виде", - сообщила И.Фриз.

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На вопрос, будет ли комитетом учтена поправка о разрыве дипломатических отношений с Российской Федерацией, депутат отметила: "Это вопрос не касается данного закона. За основу был принят текст документа, в соответствии с ним могут вноситься правки. Вопрос разрыва дипломатических отношений не касается тела этого законопроекта и соответственно не может быть внесен в него".

Она также отметила, что если поправки будут учтены без дополнительных обсуждений в зале, которые затягивают время, то законопроект будет спокойно принят во втором чтении.

"Если на этой неделе мы завершим рассмотрение поправок в комитете, то на следующей сессионной неделе, после соответствующего заключения, законопроект будет вынесен в сессионный зал", - добавила И.Фриз.

Напомним, в ВР еще собираются голоса за закон о реинтеграции Донбасса.

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