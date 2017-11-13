Законопроект про реінтеграцію Донбасу планують розглянути до кінця року
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Якщо народні депутати Верховної Ради України завершать роботу над законопроектом про реінтеграцію Донбасу цього тижня, то він розглядатиметься ближче до нового року. Про це заявила представник Президента у Верховній Раді Ірина Луценко у прямому ефірі “112 Україна”, передає УНН.
"Якщо вони (депутати - ред.) розглянуть це питання (законопроект про реінтеграцію - ред.) в середу, то на цьому пленарному тижні він не опрацюється… вже до кінця цього тижня, при умові що в середу вони знайдуть консолідовану позицію, він розглянеться ближче до нового року", - зазначила І.Луценко.
Нагадаємо, голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що Комітет ще не дав свого висновку (щодо законопроекту про реінтеграцію - ред).
"Є сподівання, що в середу на своєму засіданні комітет зможе завершити роботу над цим законом", - сказав А. Парубій.