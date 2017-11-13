Законопроект про реінтеграцію Донбасу планують розглянути до кінця року

"Якщо вони (депутати - ред.) розглянуть це питання (законопроект про реінтеграцію - ред.) в середу, то на цьому пленарному тижні він не опрацюється… вже до кінця цього тижня, при умові що в середу вони знайдуть консолідовану позицію, він розглянеться ближче до нового року", - зазначила І.Луценко.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що Комітет ще не дав свого висновку (щодо законопроекту про реінтеграцію - ред).

"Є сподівання, що в середу на своєму засіданні комітет зможе завершити роботу над цим законом", - сказав А. Парубій.