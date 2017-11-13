Законопроект о реинтеграции Донбасса планируют рассмотреть до конца года

"Если они (депутаты - ред.) Рассмотрят этот вопрос (законопроект о реинтеграции - ред.) в среду, то на этой пленарной неделе он не обработается ... уже до конца этой недели, при условии, что в среду они найдут консолидированную позицию, он расмотрится ближе к новому году", - отметила И.Луценко.

Напомним, председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Комитет еще не дал своего заключения (по законопроекту о реинтеграции - ред).

"Есть надежда, что в среду на заседании комитет сможет завершить работу над этим законом", - сказал А. Парубий.