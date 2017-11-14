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Питання розриву дипвідносин з РФ не внесли до законопроекту про реінтеграцію Донбасу

Питання розриву дипвідносин з РФ не внесли до законопроекту про реінтеграцію Донбасу

Київ • УНН

 • 9373 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки не вніс у законопроект про реінтеграцію Донбасу пункт щодо розриву дипломатичних відносин з Росією. Про це журналістам у кулуарах сказав народний депутат України Іван Вінник, передає УНН.

"Ми і я особисто наполягав, щоб ми вписали до законопроекту забов’язання Кабінету міністрів ініціювати розрив дипломатичних відносин з РФ. Водночас ми консенсусно погодили, що це повноваження виконавчої гілки влади. Для того, щоб зберегти чіткий розподіл та незалежність трьох гілок влади України... ми не будемо говорити виконачій владі, як їм виконувати закон. А закон буде чітко надавати РФ статус агресора. За таких умов, очевидно, дипломатичні відносини виконавчої гілки влади будуть розірвані на виконанні цього ж закону", - сказав І.Вінник.

За його словами, в прикінцевих положеннях законопроекту про реінтеграцію Донбасу члени комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки вирішили не нагадувати Кабміну про те, як їм виконувати закон.

Він додав, що питання поправок до законопроекту буде вирішено після засідання комітету, який відбудеться у середу, 15 листопада.

"Ми маємо попередньо погоджений від комітету і робочої групи текст до другого читання, але ж депутати мають право наполягати на своїй поправці", - зазначив нардеп.

Як повідомляв УНН, у Верховній Раді ще ведеться робота для знаходження достатньої кількості голосів за законопроект щодо реінтеграції Донбасу у другому читанні і в цілому.

Українські Національні Новини

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