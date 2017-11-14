Вопрос разрыва дипотношений с РФ не внесли в законопроект о реинтеграции Донбасса

"Мы и я лично настаивал, чтобы мы вписали в законопроект обязательства Кабинета министров инициировать разрыв дипломатических отношений с РФ. В то же время мы консенсусно согласовали, что это полномочия исполнительной ветви власти. Для того, чтобы сохранить четкое разделение и независимость трех ветвей власти Украины. .. мы не будем говорить исполнительной власти, как им выполнять закон. А закон будет четко предоставлять РФ статус агрессора. При таких условиях, очевидно, дипломатические отношения исполнительной ветви власти будут разорваны на выполнении этого же закона", - сказал И.Винник.

По его словам, в заключительных положениях законопроекта о реинтеграции Донбасса члены комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности решили не напоминать Кабмина о том, как им выполнять закон.

Он добавил, что вопрос поправок в законопроект будет решен после заседания комитета, который состоится в среду, 15 ноября.

"У нас есть предварительно согласованный от комитета и рабочих групп текст до второго чтения, но депутаты имеют право настаивать на своей поправке", - отметил нардеп.

Как сообщал УНН, в Верховной Раде еще ведется работа для нахождения достаточного количества голосов за законопроект о реинтеграции Донбасса во втором чтении и в целом.