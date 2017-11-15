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Законопроект про реінтеграцію буде в залі ВР не раніше грудня - нардеп

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Розгляд законопроекту про реінтеграцію Донбасу у другому читанні у сесійній залі Верховної Ради буде не раніше наступного пленарного тижня, який розпочнеться з 5 грудня. Про це повідомила член комітету ВР з питань національної безпеки і оборони, народний депутат від БПП Ірина Фріз, передає УНН з посиланням на прес-службу політсили.

Вона зазначила, що сьогодні на засіданні профільного комітету, яке розпочнеться о 15:00, буде продовжуватися розгляд поправок до цього законопроекту.

"За регламентом мають бути розглянуті ще 653 поправки, які надійшли від суб’єктів законодавчої ініціативи. В мене є великий сумнів, що на цьому тижні ми зможемо розглянути закон в другому читанні в сесійні залі, це буде не раніше наступного сесійного тижня (5 грудень - ред.)", - відзначила І.Фріз.

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Вона повідомила, що над законопроектом про реінтеграцію Донбасу працювала робоча група і депутати розподілили поправки за напрямками роботи, щоб пришвидшити їх розгляд в комітеті.

"Ми прийшли до висновку, що маємо дотримуватись регламенту і розглядати кожну поправку. Найбільше поправок надійшло від фракції "Самопоміч". Більше 50 правок надішли щодо Криму, які будуть уніфіковані в загальному вигляді", - повідомила І.Фріз.

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На запитання, чи буде комітетом врахована поправка щодо розриву дипломатичних відносин з Російською Федерацією, депутат зауважила: "Це питання не стосується даного закону. За основу був ухвалений текст документу, відповідно до нього можуть вноситись правки. Питання розриву дипломатичних відносин не стосується тіла цього законопроекту і відповідно не може бути внесено до нього".

Вона також зазначила, що якщо поправки будуть враховані без додаткових обговорень в залі, які затягують час, то законопроект буде спокійно ухвалено в другому читанні.

"Якщо цього тижня ми завершимо розгляд правок в комітеті, то на наступному сесійному тижні, після відповідного висновку, законопроект буде винесений до сесійної зали", - додала І.Фріз.

Нагадаємо, у ВР ще збираються голоси за закон про реінтеграцію Донбасу.

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