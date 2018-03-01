Законопроект о нацбезопасности рассмотрят на ближайшем заседании комитета - нардеп

"На заседании комитета мы его рассмотрим, будет заключение Главного научно-экспертного управления (ГНЭУ) и после этого, в кратчайшие сроки, мы его направим на первое чтение. Кроме того, мы будем рекомендовать парламенту после первого чтения рассмотреть его по сокращенной процедуре. Если вывод ГНЭУ будет готов раньше, то мы можем на комитете собраться раньше", - сообщил Тетерук.

Напомним, президентский законопроект о национальной безопасности Украины зарегистрировали в Верховной Раде.