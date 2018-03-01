Законопроект про нацбезпеку розглянуть на найближчому засіданні комітету – нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Законопроект про національну безпеку, який був поданий в парламент Президентом України, розглянуть на найближчому засіданні комітету з питань національної безпеки і оборони. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат України Андрій Тетерук, передає кореспондент УНН.
“На засіданні комітету ми його розглянемо, буде висновок Головного науково-експертного управління (ГНЕУ) і після цього, в найкоротший термін, ми його направимо на перше читання. Крім того, ми будемо рекомендувати парламенту після першого читання розглянути його по скороченій процедурі. Якщо висновок ГНЕУ буде готовий раніше, то ми можемо на комітеті зібратись раніше”, — повідомив Тетерук.
Нагадаємо, президентський законопроект про національну безпеку України зареєстрували у Верховній Раді.