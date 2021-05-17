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Законопроект о НАБУ планируют вынести на заседание Рады 21 мая

Киев • УНН

 • 24810 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Законопроект, который предусматривает, что директора НАБУ будет назначать правительство, планируют вынести на очередную сессию Верховной Рады в пятницу, 21 мая. Об этом УНН сообщила заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Законопроект о НАБУ планируют вынести на заседание Рады 21 мая

Цитата:

На вопрос, когда планируется вынести законопроект о НАБУ, Кравчук ответила: "В пятницу на очередную (сессию Рады - ред.)".

Отметим, что ранее нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко сообщал, что вопрос может рассматриваться 20 мая на внеочередной сессии Верховной Рады.

Дополнение

На сайте Верховной Рады появился текст законопроекта № 5459 о Национальном антикоррупционном бюро Украины, который предлагает дать Кабмину полномочия по назначению и увольнению главы НАБУ. Законопроект был подан в ВР 30 апреля народными депутатами Давидом Арахамия, Анастасией Радиной, Сергеем Ионушасом и Александром Корниенко.

Документом также предлагается определить, что конкурсный отбор на должность директора НАБУ организует и проводит конкурсная комиссия, в которую входят шесть человек, из которых три человека определяются Советом национальной безопасности и обороны Украины и три человека - определяются Кабинетом Министров Украины на основании предложений партнеров по развитию, которые предоставляли Украине международную техническую помощь в предотвращении и противодействии коррупции.

Контекст

Как сообщалось, 28 августа 2020 года Конституцийний суд Украӥны признал неконституциионнным указ Президента о назначении Артема Сытника директором Национального антикорупцийного бюро.

В октябре прошлого года ОАСК постановил убрать из реестра информацию о Сытнике как директоре НАБУ на основании решения КСУ. В ответ НАБУ подало в Шестой апелляционный административный суд апелляционную жалобу на решение ОАСК. Сейчас Шестой апелляционный административный суд перенес на 17 марта заседание по рассмотрению апелляционной жалобы НАБУ.

В то же время, есть второй аспект вопроса. Так, 16 сентября прошлого года КСУ признал ряд положений закона о НАБУ неконституционными, в частности, что Президент Украины имеет полномочия назначать директора Национального антикоррупционного бюро.

В Минюсте 16 декабря отмечали, что Артем Сытник остается директором Национального антикорупцийного бюро, несмотря на потерю силы отдельных положений закона о НАБУ, которые КСУ признал неконституционными.

Также там указывали, что закрытие "дыры" в законодательстве и статусе НАБУ - одно из условий сотрудничества с МВФ. Поэтому и предложен законопроект, которым досрочно прекращаются полномочия Сытника и определяется, что в течение прохождения отбора нового директора НАБУ полномочия директора будет исполнять первый заместитель директора НАБУ.

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