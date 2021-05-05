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На сайті Ради з'явився текст законопроекту, який визначає повноваження уряду щодо призначення та звільнення голови НАБУ

На сайті Ради з'явився текст законопроекту, який визначає повноваження уряду щодо призначення та звільнення голови НАБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. На сайті Верховної Ради з'явився текст законопроекту № 5459 про Національне антикорупційне бюро України, який пропонує дати Кабміну повноваження щодо призначення та звільнення голови НАБУ, передає УНН з посиланням на сайт ВР.

Деталі

Законопроект, зокрема, передбачає визначити повноваження уряду щодо призначення на посаду директора НАБУ та звільнення з цієї посади за наявності встановлених зазначеним законом підстав.

Так, відповідно до запропонованої редакції Закону України “Про Національне антикорупційне бюро України”, директора Національного бюро може бути відсторонено від посади лише з підстав та у порядку, встановлених Кримінальним процесуальним кодексом України.

Документом також пропонується визначити, що конкурсний добір на посаду директора НАБУ організовує та проводить конкурсна комісія, до якої входять шість осіб, із яких три особи визначаються Радою національної безпеки та оборони України та три особи – визначаються Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій партнерів з розвитку, які надавали Україні міжнародну технічну допомогу у запобіганні та протидії корупції.

Законопроект було подано до ВР 30 квітня народними депутатами Давидом Арахамією, Анастасією Радіною, Сергієм Іонушасом та Олександром Корнієнко. Станом на 5 травня документ було направлено на розгляд профільного комітету.

Контекст

Як повідомлялося, 28 серпня 2020 року Конституційний суд України визнав неконституційним указ Президента, про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро.

У жовтні минулого року ОАСК постановив прибрати з реєстру інформацію про Ситника як директора НАБУ на підставі рішення КСУ. У відповідь НАБУ подало до Шостого апеляційного адміністративного суду апеляційну скаргу на рішення ОАСК. Наразі Шостий апеляційний адміністративний суд переніс на 17 березня засідання щодо розгляду апеляційної скарги НАБУ.

Водночас, є другий аспект питання. Так, 16 вересня минулого року КСУ визнав низку положень закону про НАБУ неконституційними, зокрема, що Президент України має повноваження призначати директора Національного антикорупційного бюро.

У Мін’юсті 16 грудня зазначали, що Артем Ситник залишається директором Національного антикорупційного бюро, не зважаючи на втрату чинності окремих положень закону про НАБУ, які КСУ визнав неконституційними.

Також там вказували, що закриття “дірки” у законодавстві та статусі НАБУ — одна з умов співробітництва з МВФ. Тому і запропоновано законопроект, яким достроково припиняються повноваження Ситника і визначається, що протягом проходження відбору нового директора НАБУ повноваження директора виконуватиме перший заступник директора НАБУ.

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