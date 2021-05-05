На сайте Рады появился текст законопроекта, который определяет полномочия правительства о назначении и увольнении главы НАБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. На сайте Верховной Рады появился текст законопроекта № 5459 о Национальном антикоррупционном бюро Украины, который предлагает дать Кабмину полномочия по назначению и увольнению главы НАБУ, передает УНН со ссылкой на сайт ВР.
Детали
Законопроект, в частности, предусматривает определить полномочия правительства о назначении на должность директора НАБУ и увольнении с этой должности при наличии установленных указанным законом оснований.
Так, согласно предложенной редакции Закона Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", директор Национального бюро может быть отстранен от должности только по основаниям и в порядке, установленных Уголовным процессуальным кодексом Украины.
Документом также предлагается определить, что конкурсный отбор на должность директора НАБУ организует и проводит конкурсная комиссия, в которую входят шесть человек, из которых три человека определяются Советом национальной безопасности и обороны Украины и три человека - определяются Кабинетом Министров Украины на основании предложений партнеров по развитию, которые предоставляли Украине международную техническую помощь в предотвращении и противодействии коррупции.
Законопроект был подан в ВР 30 апреля народными депутатами Давидом Арахамией, Анастасией Радиной, Сергеем Ионушасом и Александром Корниенко. По состоянию на 5 мая документ был направлен на рассмотрение профильного комитета.
Контекст
Как сообщалось, 28 августа 2020 года Конституцийний суд Украӥны признал неконституционными указ Президента о назначении Артема Сытника директором Национального антикорупцийного бюро.
В октябре прошлого года ОАСК постановил убрать из реестра информацию о Сытнике как директоре НАБУ на основании решения КСУ. В ответ НАБУ подало в Шестой апелляционный административный суд апелляционную жалобу на решение ОАСК. Сейчас Шестой апелляционный административный суд перенес на 17 марта заседание по рассмотрению апелляционной жалобы НАБУ.
В то же время, есть второй аспект вопроса. Так, 16 сентября прошлого года КСУ признал ряд положений закона о НАБУ неконституционными, в частности, что Президент Украины имеет полномочия назначать директора Национального антикоррупционного бюро.
В Минюсте 16 декабря отмечали, что Артем Сытник остается директором Национального антикорупцийного бюро, несмотря на потерю силы отдельных положений закона о НАБУ, которые КСУ признал неконституционными.
Также там указывали, что закрытие "дыры" в законодательстве и статусе НАБУ - одно из условий сотрудничества с МВФ. Поэтому и предложен законопроект, которым досрочно прекращаются полномочия Сытника и определяется, что в течение прохождения отбора нового директора НАБУ полномочия директора будет исполнять первый заместитель директора НАБУ.