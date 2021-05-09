Законопроект "О медиа" могут вынести на голосование в мае - Ткаченко
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Законопроект о медиа могут вынести на голосование в Верховной Раде в середине или в конце мая. Об этом заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в интервью “Радио Свобода”, передает УНН.
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“Я надеюсь, что, возможно, в середине, возможно, в конце (мая — ред.). По крайней мере мы ставим себе это целью”, — сказал он.
По словам министра, диалог с представителями медиасообщества относительно законопроекта о медиа “сыграл плохую шутку”.
“За это время, пока обсуждается закон о СМИ, он уже немного отстает от реалий”, — сказал Ткаченко.
Он считает, что “закон уже перезрел, его нужно доработать как можно быстрее, вносить в Верховную Раду, потому что он создает равные права для всех игроков на медиарынке”.
“И наконец все дискуссии сводятся к тому, что не надо нас регулировать вообще. Такого уже не будет. Потому что мир не стоит на месте. И такая регуляция существует в Европе и такая регуляция начинается в Америке. Поэтому, извините, будем двигаться вместе с цивилизованным миром, не таким, как такая регуляция, как мы видим сейчас происходит в России, когда уважаемое издание, типа „Медуза“, объявляют иностранным агентом. Это совсем иного рода регуляция. Цивилизованная, европейская и по европейским стандартам”, — рассказал министр.
Дополнение
19 мая 2020 года Верховная Рада отправила законопроект о медиа на повторное первое чтение.
1 июля комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Верховной Раде принять за основу доработанный законопроект “О медиа”.
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявлял, что не поддерживает многие пункты в законе о СМИ.
Также Разумков заявлял, что законопроект “О медиа” должен сохранить, в первую очередь, свободу слова в Украине.
Национальный союз журналистов Украины и ряд других журналистских организаций обращались к представителям власти с просьбой снять с рассмотрения Верховной Рады законопроект “О медиа”, который по их мнению ограничивает свободу слова в стране.