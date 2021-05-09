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Законопроект "Про медіа" можуть винести на голосування у травні - Ткаченко

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Законопроект про медіа можуть винести на голосування у Верховній Раді в середині або в кінці травня. Про це заявив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко в інтерв’ю “Радіо Свобода”, передає УНН.

Цитата

“Я сподіваюся, що, можливо, в середині, можливо, наприкінці (травня — ред.). Принаймні ми ставимо собі це за мету”, — сказав він.

За словами міністра, діалог із представниками медіаспільноти стосовно законопроєкту про медіа “зіграв поганий жарт”.

“За цей час, поки обговорюється закон про медіа, він вже трішки відстає від реалій”, — сказав Ткаченко.

Він вважає, що “закон вже перезрів, його потрібно доопрацювати якомога швидше, вносити до Верховної Ради, тому що він створює рівні права для всіх гравців на медіаринку”.

“І врешті решт всі дискусії зводяться до того, що не треба нас регулювати взагалі. Такого вже не буде. Тому що світ не стоїть на місці. І така регуляція існує в Європі і така регуляція започатковується в Америці. Тому, перепрошую, будемо рухатися разом із цивілізованим світом, не таким, як така регуляція, як ми бачимо зараз відбувається в Росії, коли шановане видання, типу „Медуза“, оголошують іноземним агентом. Це зовсім іншого роду регуляція. Цивілізована, європейська і за європейськими стандартами”, — розповів міністр.

Доповнення

19 травня 2020 року Верховна Рада відправила законопроєкт про медіа на повторне перше читання.

1 липня комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній Раді прийняти за основу доопрацьований законопроект “Про медіа”.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявляв, що не підтримує багато пунктів в законі про медіа.

Також Разумков заявляв, що законопроект “Про медіа” повинен зберегти, в першу чергу, свободу слова в Україні.

Національна спілка журналістів України та ряд інших журналістських організацій зверталися до представників влади з проханням зняти з розгляду Верховної Ради законопроект “Про медіа”, який на їхню думку обмежує свободу слова в країні.

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