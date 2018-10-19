Законопроект №9188 является попыткой ценового сговора транснациональных табачных компаний - ассоциация

ukru
Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 50452 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 114391 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 122408 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 161752 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150634 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139469 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129888 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 176797 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118240 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141767 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Захват Трампа гольфом стоил США 18 миллионов долларов с начала его президентства - HuffPost

Захват Трампа гольфом стоил США 18 миллионов долларов с начала его президентства - HuffPost

9 марта, 06:30 • 52496 просмотра
Илон Маск: Весь украинский фронт рухнет, если я отключу свои системы Starlink

Илон Маск: Весь украинский фронт рухнет, если я отключу свои системы Starlink

9 марта, 07:14 • 36910 просмотра
В Киеве ухудшается состояние воздуха: какая причина

В Киеве ухудшается состояние воздуха: какая причина

9 марта, 07:29 • 40238 просмотра
В Запорожье почти 2 тысячи абонентов остались без газа из-за атаки рф

В Запорожье почти 2 тысячи абонентов остались без газа из-за атаки рф

9 марта, 08:40 • 28826 просмотра
Трамп "охолодил" до Великой Британии после визита Зеленского к Чарльзу III

Трамп "охолодил" до Великой Британии после визита Зеленского к Чарльзу III

12:17 • 34707 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 141376 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 176797 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 185177 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 195834 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 253096 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 161751 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 106022 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 110376 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 112380 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 111715 просмотра
Актуальное
Законопроект №9188 является попыткой ценового сговора транснациональных табачных компаний - ассоциация

Законопроект №9188 является попыткой ценового сговора транснациональных табачных компаний - ассоциация

Киев  •  УНН

 • 7939 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Законопроект №9188 “О внесении изменения в подраздел 5 раздела XX "Переходные положения“ Налогового кодекса Украины относительно фискального механизма предотвращения реализации подакцизных товаров ниже суммы налогов” - это попытка ценового сговора транснациональных табачных компаний. Об это говорится в официальном письме ассоциации "Производителей табачных изделий" главе рредставительства Европейского Союза в Украине Хьюгу Мингарелли, сообщает издание Деньги, передает УНН.

Кабинет министров передал на рассмотрение парламента законопроект №9188 “О внесении изменения в подраздел 5 раздела XX "Переходные положения“ Налогового кодекса Украины относительно фискального механизма предотвращения реализации подакцизных товаров ниже суммы налогов”. Документ предлагает ввести три новации: в случае, если размер задекларированной розничной цены меньше размера минимального акцизного налогового обязательства, умноженного на коэффициент 1,65, то сумма акцизного налога не должна быть меньше установленного минимального акцизного налогового обязательства, умноженного на коэффициент 1,4; запретить реализацию табачных изделий по ценам ниже более чем на 5% от расчетной; ввести штрафные санкции в отношении предпринимателей, нарушивших “ценовую квоту” в 95%.

Авторы законопроекта обещают увеличение бюджетных поступлений от отрасли. Однако, еще 8 октября Ассоциация “Производителей табачных изделий” обратилась к главе представительства Европейского Союза в Украине Хьюгу Мингарелли с официальным письмом, в котором сообщается, что “на сегодняшний день в Украине... вошел в активную стадию ценовой сговор трех крупнейших транснациональных производителей табачных изделий, контролирующих не менее 75% рынка”. Речь идет о компаниях “Филип Моррис Украина”, “Джапан Табако Интернешнл Украина” и “В.А.Т. — Прилуки”.

В письме Ассоциации обращается внимание на то, что “законопроект противоречит положениям Директивы Совета ЕС № 2011/64/, согласно которой производители свободны в определении розничной цены для каждого из своих продуктов, и что существует практика многочисленных судебных процессов, где было признано, что любые попытки устанавливать минимальные цены для создания конкурентного преимущества являются противоправными. А представительство ЕС уже предоставляло разъяснения Министерству финансов Украины по этому вопросу. В частности, указывалось, что введение коэффициентов 1,65 и 1,4 очень напоминает незаконные попытки регулирования цен в некоторых европейских странах... Еще летом прошлого года АМКУ разъяснил (письмо исх. № 126-29/02-8287 от 01.08.2017 года), что установление минимальных розничных цен на табачные изделия на фиксированном уровне (не менее 95% от максимальной розничной цены) и одновременное установление максимальной розничной цены на фиксированном уровне (коэффициент 1,65) однозначно будет иметь атиконкурентный эффект и приведет к продаже всех марок сигарет всех производителей по одинаковой цене. Кроме того, единый табачный дистрибьютор — “Тедис Украина”, будет самостоятельно определять торговую надбавку других оптовых и розничных торговцев.

В Ассоциации так же считают, что если указанную формулу ввести, скажем, с нового года, розничная цена пачки сигарет физически не сможет быть ниже 36 грн. Цены на недорогие бренды будут искусственно повышены, а вот цены на более дорогие изделия практически не изменятся. Иными словами, производители сигарет верхних ценовых сегментов получат неоправданное рыночное преимущество.

Стоит отметить, что в ВР Украины последовательно игнорируются проекты, предлагающие воспользоваться уже действующим механизмом акцизного налога. В частности, увеличить адвалорную составляющую налога, начисляемую в процентах к цене изделий. Именно балансировка этой составляющей позволяет повысить поступления в бюджет и сохранить конкуренцию на рынке — большим налогом облагаются дорогие сигареты, как это и должно быть по логике. Сейчас адвалор на сигареты в Украине один из самых низких в Европе (12%). Но все инициативы повысить его хотя бы до 16% встречают ожесточенное сопротивление табачного парламентского лобби.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы