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Законопроект №9188 є спробою цінової змови транснаціональних тютюнових компаній - асоціація

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Законопроект №9188 “Про внесення зміни до підрозділу 5 розділу XX "Перехідні положення“ Податкового кодексу України щодо фіскального механізму запобігання реалізації підакцизних товарів нижче суми податків” — це спроба цінової змови транснаціональних тютюнових компаній. Про це йдеться в офіційному листі асоціації “Виробників тютюнових виробів” до голови представництва Європейського Союзу в Україні Хьюга Мінгареллі, повідомляє видання Деньги, передає УНН.

Кабінет міністрів передав на розгляд парламенту законопроект №9188 “Про внесення зміни до підрозділу 5 розділу XX "Перехідні положення“ Податкового кодексу України щодо фіскального механізму запобігання реалізації підакцизних товарів нижче суми податків”. Документ пропонує ввести три новації: в разі, якщо розмір задекларованої роздрібної ціни менший за розмір мінімального акцизного податкового зобов’язання, помноженого на коефіцієнт 1,65, то сума акцизного податку не повинна бути менше встановленого мінімального акцизного податкового зобов’язання, помноженого на коефіцієнт 1,4; заборонити реалізацію тютюнових виробів за цінами, нижчими більш ніж на 5% від розрахункової; ввести штрафні санкції по відношенню до підприємців, які порушили “цінову квоту” в 95%.

Автори законопроекту обіцяють збільшення бюджетних надходжень від галузі. Однак, ще 8 жовтня Асоціація “Виробників тютюнових виробів” звернулася до голови представництва Європейського Союзу в Україні Хьюга Мінгареллі з офіційним листом, в якому повідомляється, що “на сьогоднішній день в Україні ... увійшла в активну стадію цінова змова трьох найбільших транснаціональних виробників тютюнових виробів, контролюючих не менше 75% ринку”. Йдеться про компанії “Філіп Морріс Україна”, “Джапан Тобако Інтернешнл Україна” та “В.А.Т. — Прилуки”.

У листі Асоціації звертається увага на те, що “законопроект суперечить положенням Директиви ЄС № 2011/64/, згідно з якою виробники вільні у визначенні роздрібної ціни для кожного зі своїх продуктів, і що існує практика численних судових процесів, де було визнано, що будь-які спроби встановлювати мінімальні ціни для створення конкурентної переваги є протиправними. А представництво ЄС вже надавало роз’яснення Міністерству фінансів України з цього питання. Зокрема, вказувалося, що введення коефіцієнтів 1,65 і 1,4 дуже нагадує незаконні спроби регулювання цін в деяких європейських країнах... Ще влітку минулого року АМКУ роз’яснив (лист вих. № 126-29/02-8287 від 01.08.2017 року), що встановлення мінімальних роздрібних цін на тютюнові вироби на фіксованому рівні (не менше 95% від максимальної роздрібної ціни) і одночасне встановлення максимальної роздрібної ціни на фіксованому рівні (коефіцієнт 1,65) однозначно матиме антиконкурентний ефект і призведе до продажу всіх марок сигарет всіх виробників за однаковою ціною. Крім того, єдиний тютюновий дистриб’ютор — “Тедіс Україна”, буде самостійно визначати торговельну надбавку інших оптових і роздрібних торговців.

В Асоціації також вважають, що якщо зазначену формулу ввести, скажімо, з нового року, роздрібна ціна пачки сигарет фізично не зможе бути нижче 36 грн. Ціни на недорогі бренди будуть штучно підвищені, а ось ціни на більш дорогі вироби практично не зміняться. Іншими словами, виробники сигарет верхніх цінових сегментів отримають невиправдану ринкову перевагу.

Варто відзначити, що у ВР України послідовно ігноруються проекти, що пропонують скористатися вже діючим механізмом акцизного податку. Зокрема, збільшити адвалорну складову податку, що нараховується у відсотках до ціни виробів. Саме балансування цієї складової дозволяє підвищити надходження в бюджет і зберегти конкуренцію на ринку — великим податком обкладаються дорогі сигарети, як це і повинно бути за логікою. Зараз адвалор на сигарети в Україні один з найнижчих в Європі (12%). Але всі ініціативи підвищити його хоча б до 16% зустрічають запеклий опір тютюнового парламентського лобі.

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