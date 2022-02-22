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Законодательный орган Мехико может запретить корриду

Законодательный орган Мехико может запретить корриду

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 февраля. УНН. Бои быков в этом сезоне в Мехико могут стать последними, поскольку законодатели городской ассамблеи стремятся восстановить законопроект о запрете этой деятельности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.

Детали

Сезон этого года закрылся в воскресенье на городской арене Plaza Mexico, и это было отмечено, как всегда протестующими.

В прошлом году комиссия по защите животных дала предварительное одобрение закона о запрете публичных мероприятий, “на которых животные подвергаются жестокому обращению и обращению, что приводит к их смерти”. Но законопроект так и не попал на голосование перед полной ассамблеей.

Зоозащитник Альберто Лувианос говорит, что законодатели, возможно, были напуганы потенциальной потерей дохода.

Цитата

“Они (законодатели — ред.) Признали, что животные имеют права, но вопрос, который их волнует, — это доход от корриды”, — сказал Лувіанос, по оценкам которого, драки создали около 3000 рабочих мест.

Ассоциации корриды утверждают, что реальное количество в десять раз больше.

Еванджелина Эстудильо — одна из них. Она проработала уличным торговцем за пределами района 20 лет, и этот доход помог ей воспитать девятерых детей. Перспектива запрета вызывает у нее тревогу.

“Президенту придется что — то делать”, — сказала Эстудильо. “Посмотрите, сколько семей полагается на это”"

С 2013 года четыре штата в Мексике уже запретили бои быков, и опросы свидетельствуют о значительной поддержке запрета. Запрет в Мехико — сейчас самом большом месте проведения мероприятий-стал бы Международной неудачей для корриды.

“Я уважаю тех, кто против этого, но я не согласен, — сказал Пако Домингес, который продает товары и плакаты для корриды. “Я воспринимаю это как искусство, часть культуры, и я этим зарабатываю на жизнь”.

Напомним

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