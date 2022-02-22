Законодавчий орган Мехіко може заборонити кориду
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Бої биків цього сезону в Мехіко можуть стати останніми, оскільки законодавці міської асамблеї прагнуть відновити законопроект про заборону цієї діяльності. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.
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Цьогорічний сезон закрився в неділю на міській арені Plaza Mexico, і це було відзначено, як завжди протестувальниками.
Минулого року комісія з питань захисту тварин дала попереднє схвалення закону про заборону публічних заходів, “на яких тварини піддаються жорстокому поводженню та поводженню, що призводить до їхньої смерті”. Але законопроект так і не потрапив на голосування перед повною асамблеєю.
Зоозахисник Альберто Лувіанос каже, що законодавці, можливо, були налякані потенційною втратою доходу.
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“Вони (законодавці - ред.) визнали, що тварини мають права, але питання, яке їх хвилює, — це дохід від кориди”, — сказав Лувіанос, за оцінками якого, бійки створили близько 3000 робочих місць.
Асоціації кориди стверджують, що реальна кількість у десять разів більше.
Єванджеліна Естудільо - одна з них. Вона пропрацювала вуличним торговцем за межами району 20 років, і цей дохід допоміг їй виховати дев’ятьох дітей. Перспектива заборони викликає у неї тривогу.
“Президенту доведеться щось робити”, – сказала Естудільо. “Подивіться, скільки сімей покладається на це”.
З 2013 року чотири штати в Мексиці вже заборонили бої биків, і опитування свідчать про значну підтримку заборони. Заборона в Мехіко — зараз найбільшому місці проведення заходів — стала б міжнародною невдачею для кориди.
“Я поважаю тих, хто проти цього, але я не згоден, — сказав Пако Домінгес, який продає товари та плакати для кориди. “Я сприймаю це як мистецтво, частину культури, і я цим заробляю на життя”.
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