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Законодавчий орган Мехіко може заборонити кориду

Законодавчий орган Мехіко може заборонити кориду

Київ • УНН

 • 114786 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Бої биків цього сезону в Мехіко можуть стати останніми, оскільки законодавці міської асамблеї прагнуть відновити законопроект про заборону цієї діяльності. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.

Деталі

Цьогорічний сезон закрився в неділю на міській арені Plaza Mexico, і це було відзначено, як завжди протестувальниками.

Минулого року комісія з питань захисту тварин дала попереднє схвалення закону про заборону публічних заходів, “на яких тварини піддаються жорстокому поводженню та поводженню, що призводить до їхньої смерті”. Але законопроект так і не потрапив на голосування перед повною асамблеєю.

Зоозахисник Альберто Лувіанос каже, що законодавці, можливо, були налякані потенційною втратою доходу.

Цитата

“Вони (законодавці - ред.) визнали, що тварини мають права, але питання, яке їх хвилює, — це дохід від кориди”, — сказав Лувіанос, за оцінками якого, бійки створили близько 3000 робочих місць.

Асоціації кориди стверджують, що реальна кількість у десять разів більше.

Єванджеліна Естудільо - одна з них. Вона пропрацювала вуличним торговцем за межами району 20 років, і цей дохід допоміг їй виховати дев’ятьох дітей. Перспектива заборони викликає у неї тривогу.

“Президенту доведеться щось робити”, – сказала Естудільо. “Подивіться, скільки сімей покладається на це”.

З 2013 року чотири штати в Мексиці вже заборонили бої биків, і опитування свідчать про значну підтримку заборони. Заборона в Мехіко — зараз найбільшому місці проведення заходів — стала б міжнародною невдачею для кориди.

“Я поважаю тих, хто проти цього, але я не згоден, — сказав Пако Домінгес, який продає товари та плакати для кориди. “Я сприймаю це як мистецтво, частину культури, і я цим заробляю на життя”.

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