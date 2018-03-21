Закон о реабилитации жертв коммунистического режима направили на подпись Президенту
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон относительно усовершенствования процедуры реабилитации жертв коммунистического режима 1917-1991 годов. Об этом он сообщил в своем Twitter, передает УНН.
"Подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов"", - сообщил Парубий.
Закон был принят Верховной Радой 13 марта. После подписания председателем ВР закон направлен на подпись Президенту.
Как сообщал УНН, жертвами коммунистического режима по приблизительным подсчетам можно назвать 10 млн украинцев.
Подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов». Горжусь, что есть инициаторов этого закона. Восстанавливаем историческую справедливость!- Андрей Парубий (@AndriyParubiy) 21 марта 2018 г.