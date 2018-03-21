Закон щодо реабілітації жертв комуністичного режиму направили на підпис Президенту
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон щодо удосконалення процедури реабілітації жертв комуністичного режиму 1917-1991 років. Про це він повідомив у своєму Twitter, передає УНН.
“Підписав Закон „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури реабілітації жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років“”, — повідомив А.Парубій.
Закон було ухвалено Верховною Радою 13 березня. Після підписання головою ВР закон направлено на підпис Президенту.
Як повідомляв УНН, жертвами комуністичного режиму за приблизними підрахунками можна назвати 10 млн українців.
Підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури реабілітації жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років». Пишаюся, що є ініціаторів цього Закону. Відновлюємо історичну справедливість!— Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 21 марта 2018 г.