Закон о продлении моратория на отчуждение с / х земель опубликовали в "Голосе Украины"

Согласно закону, мораторий на отчуждение сельскохозяйственных земель подлен до 1 января 2018 года.

Закон вступает в силу со следующего дня его опубликования, то есть 2 ноября.

Кабинет министров Украины до 1 июля 2017 года должен разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады проект Закона Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Как сообщал УНН, 28 октября Президент Петр Порошенко подписал Закон "О внесении изменений в раздел X " Переходные положения "Земельного кодекса Украины относительно продления запрета отчуждения сельскохозяйственных земель", принятый Верховной Радой 6 октября 2016 года.