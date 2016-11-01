Закон о продлении моратория на отчуждение с / х земель опубликовали в "Голосе Украины"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В парламентской газете "Голос Украины" опубликовали закон о продлении моратория на отчуждение сельскохозяйственных земель, передает УНН.
Согласно закону, мораторий на отчуждение сельскохозяйственных земель подлен до 1 января 2018 года.
Закон вступает в силу со следующего дня его опубликования, то есть 2 ноября.
Кабинет министров Украины до 1 июля 2017 года должен разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады проект Закона Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения.
Как сообщал УНН, 28 октября Президент Петр Порошенко подписал Закон "О внесении изменений в раздел X " Переходные положения "Земельного кодекса Украины относительно продления запрета отчуждения сельскохозяйственных земель", принятый Верховной Радой 6 октября 2016 года.