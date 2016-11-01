Закон щодо продовження мораторію на відчуження с/г земель опублікували в "Голосі України"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У парламентській газеті “Голос України” оприлюднили закон щодо продовження мораторію на відчуження сільськогосподарських земель, передає УНН.
Згідно із законом, мораторій заборону на відчуження сільськогосподарських земель продовжено до 1 січня 2018 року.
Закон набирає чинності з наступного дня його опублікування, тобто 2 листопада.
Кабінет міністрів України має до 1 липня 2017 року розробити і внести на розгляд Верховної Ради проект Закону України про обіг земель сільськогосподарського призначення.
Як повідомляв УНН, 28 жовтня Президент Петро Порошенко підписав Закон “Про внесення змін до розділу X „Перехідні положення“ Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель”, ухвалений Верховною Радою 6 жовтня 2016 року.