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Закон щодо продовження мораторію на відчуження с/г земель опублікували в "Голосі України"

Закон щодо продовження мораторію на відчуження с/г земель опублікували в "Голосі України"

Київ • УНН

 • 8951 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. У парламентській газеті “Голос України” оприлюднили закон щодо продовження мораторію на відчуження сільськогосподарських земель, передає УНН.

Згідно із законом, мораторій заборону на відчуження сільськогосподарських земель продовжено до 1 січня 2018 року.

Закон набирає чинності з наступного дня його опублікування, тобто 2 листопада.

Кабінет міністрів України має до 1 липня 2017 року розробити і внести на розгляд Верховної Ради проект Закону України про обіг земель сільськогосподарського призначення.

Як повідомляв УНН, 28 жовтня Президент Петро Порошенко підписав Закон “Про внесення змін до розділу X „Перехідні положення“ Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель”, ухвалений Верховною Радою 6 жовтня 2016 року.

Українські Національні Новини

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