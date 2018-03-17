Закон об обществах с ограниченной ответственностью опубликовали в парламентской газете
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Сегодня, 17 марта, Закон № 4666 “Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью” опубликовали в газете Верховной Рады Украины “Голос Украины”, передает УНН.
Это означает, что документ вступит в силу через три месяца, то есть 17 июня 2018 года, кроме части второй статьи 23 настоящего закона, которая вступает в силу через один год со дня вступления в силу этого нормативного акта, — 17 июня 2019 года.
Отметим, законопроект “Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью” было принято 285 голосами 6 февраля 2018 года.
Документ определяет порядок создания, деятельности, прекращения обществ с ограниченной ответственностью и обществ с дополнительной ответственностью.
На сегодняшний день указанные вопросы регулируются на основании устаревших положений закона Украины “О хозяйственных обществах”, который был принят еще в 1991 году, и отдельных норм Гражданского и Хозяйственного кодексов Украины.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал закон об обществах с ограниченной ответственностью 12 марта 2018 года.