Закон про ТОВ опублікували у парламентській газеті
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Сьогодні, 17 березня, Закон № 4666 “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” опубліковали у газеті Верховної Ради України “Голос України”, передає УНН.
Це означає, що документ набуде чинності через три місяці, тобто 17 червня 2018 року, окрім частини другої статті 23 цього закону, яка набирає чинності через один рік з дня набрання чинності цим нормативним актом, — 17 червня 2019 року.
Зазначимо, законопроект “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” було ухвалено 285 голосами 6 лютого 2018 року.
Документ визначає порядок створення, діяльності, припинення товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю.
На сьогодні зазначені питання регулюються на підставі застарілих положень закону України “Про господарські товариства”, який був прийнятий ще у 1991 році, та окремих норм Цивільного та Господарського кодексів України.
Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підписав закон про ТОВ 12 березня 2018 року.