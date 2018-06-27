Закон о создании Антикоррупционного суда завтра вступит в силу

"Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования", - говорится в законе.

Кабинету Министров и Государственной судебной администрации Украины поручено принять меры, связанные с образованием Антикоррупционного суда и для реализации этого закона.

Как сообщал УНН, 26 июня Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда.

Верховная Рада проголосовала за законопроект об образовании Антикоррупционного суда 21 июня.