Закон о создании Антикоррупционного суда завтра вступит в силу
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Закон о создании Высшего антикоррупционного суда сегодня опубликовали в парламентской газете "Голос Украины", а вступит в силу он завтра, передает УНН.
"Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования", - говорится в законе.
Кабинету Министров и Государственной судебной администрации Украины поручено принять меры, связанные с образованием Антикоррупционного суда и для реализации этого закона.
Как сообщал УНН, 26 июня Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда.
Верховная Рада проголосовала за законопроект об образовании Антикоррупционного суда 21 июня.