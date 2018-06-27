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Закон про створення Антикорупційного суду завтра набуде чинності

Закон про створення Антикорупційного суду завтра набуде чинності

Київ • УНН

 • 8857 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. Закон про створення Вищого антикорупційного суду сьогодні опублікували в парламентській газеті "Голос України", а набуде чинності він завтра, передає УНН.

"Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування", - йдеться в законі.

Кабінету Міністрів та Державній судовій адміністрації України доручено вжити заходи, пов'язані з утворенням Антикорупційного суду та для реалізації цього закону.

Як повідомляв УНН, 26 червня Президент України Петро Порошенко підписав закон про створення Вищого антикорупційного суду.

Верховна Рада проголосувала за законопроект про утворення Антикорупційного суду 21 червня.

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