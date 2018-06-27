Закон про створення Антикорупційного суду завтра набуде чинності

"Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування", - йдеться в законі.

Кабінету Міністрів та Державній судовій адміністрації України доручено вжити заходи, пов'язані з утворенням Антикорупційного суду та для реалізації цього закону.

Як повідомляв УНН, 26 червня Президент України Петро Порошенко підписав закон про створення Вищого антикорупційного суду.

Верховна Рада проголосувала за законопроект про утворення Антикорупційного суду 21 червня.