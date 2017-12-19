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Закон о реинтеграции Донбасса был готов к рассмотрению еще 24 ноября – нардеп

Киев  •  УНН

 • 8620 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Проект закона о реинтеграции Донбасса был подготовлен ко второму чтению еще 24 ноября 2017 года. Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат Украины, секретарь комитета ВР по нацбезопасности и обороны Иван Винник, передает корреспондент УНН.

“Я не знаю, почему закон о реинтеграции Донбасса не внесен в повестку дня. Комитет сделал все возможное для того, чтобы его внести еще 24 ноября 2017 года. Уже практически месяц прошел, законопроект можно было рассмотреть в зале. Если на прошлой сессионной неделе мы голосовали за госбюджет, то почему на этой неделе мы не имеем возможности его рассматривать, мне тяжело объяснить. Проект готов к рассмотрению — нет замечаний ни от Администрации Президента, ни от других относительно его сути, содержания его положений”, — сообщил И.Винник.

Кроме того, парламентарий добавил, что некоторые депутаты Украины могут иметь свои предложения относительно законопроекта о реинтеграции Донбасса.

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“Комитет готов к работе, но по состоянию на сейчас мы не получали какой-либо критики в письменном или в устном виде относительно положений документа от ни одной фракции парламента”, — резюмировал И.Винник.

Напомним, ВР утвердила документ в первом чтении 6 октября, однако законопроект о реинтеграции Донбасса вновь отсутствует в повестке на будущую неделю, которая пройдет с 19 по 22 декабря, и будет последней в этом году. В следующий раз депутаты соберутся только 16 января.

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