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Закон про реінтеграцію Донбасу був готовий до розгляду ще 24 листопада - нардеп

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Проект закону про реінтеграцію Донбасу був підготовлений до другого читання ще 24 листопада 2017 року. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат України, секретар комітету ВР з нацбезпеки і оборони Іван Винник, передає кореспондент УНН.

"Я не знаю, чому закон про реінтеграцію Донбасу не внесений до порядку денного. Комітет зробив все можливе для того, щоб його внести ще 24 листопада 2017 року. Вже практично місяць пройшов, законопроект можна було розглянути в залі. Якщо на минулому сесійному тижні ми голосували за держбюджет, то чому на цьому тижні ми не маємо можливості його розглядати, мені важко пояснити. Проект готовий до розгляду - немає зауважень ні від Адміністрації Президента, ні від інших щодо його суті, змісту його положень", - повідомив І.Винник.

Крім того, парламентар додав, що деякі депутати України можуть мати свої пропозиції щодо законопроекту про реінтеграцію Донбасу.

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"Комітет готовий до роботи, але за станом на зараз ми не отримували будь-якої критики в письмовому або в усному вигляді щодо положень документа від жодної фракції парламенту", - резюмував І.Винник.

Нагадаємо, ВР затвердила документ в першому читанні 6 жовтня, проте законопроект про реінтеграцію Донбасу знову відсутній на порядку на наступний тиждень, який пройде з 19 по 22 грудня, і буде останным в цьому році. Наступного разу депутати зберуться тільки 16 січня.

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