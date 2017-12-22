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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Закон "Об образовании" не ущемляет права нацменьшинств - Гройсман

Киев • УНН

 • 9766 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Закон "Об образовании" не ущемляет права национальных меньшинств, а наоборот расширяет возможности для изучения языков как родного, так и государственного украинского. Об этом заявил глава правительства Владимир Гройсман во время итоговой пресс-конференции передает УНН.

Закон "Об образовании" не ущемляет права нацменьшинств - Гройсман

“Украинский язык должен быть защищен. У нас есть места компактного проживания национальных меньшинств, где никто не говорит на украинском языке, а это негативно влияет на развитие личности.

Закон "О Образование" не сужает возможности нацменьшинств, не сужают права, а расширяет возможности для изучения языков: родного и украинского. Ведь, чтобы получить высшее образование надо сдавать ВНО и соответственно владеть украинским языком. Мы никого не подавляем", - отметил Гройсман.

Как он подчеркнул, многонациональность страны — это сокровище которое мы должны беречь, но в то же время должны усиливать развитие украинского национального языка.

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Напомним, 5 сентября народные депутаты Украины приняли во втором чтении и в целом проект закона “Об образовании”, который, в частности, определяет, что на языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский.

Таким образом в Украине внедряется с 5 класса обязательное обучение на украинском языке для учеников, принадлежащих к нацменьшинствам, кроме коренных народов.

Украинские Национальные Новости

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