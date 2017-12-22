Закон "Про Освіту" не утискає права нацменшин - Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Закон “Про Освіту” не утискає права національних меншин, а навпаки розширює можливості для вивчення мов як рідної, так і державної української. Про це заявив глава Уряду Володимир Гройсман під час підсумкової прес-конференції передає УНН.
“Українська мова має бути захищена. В нас є місця компактного проживання національних меншин, де ніхто не говорить українською мовою, а це негативно впливає на розвиток особистостей.
Закон "Про Освіту" не звужує можливості нацменшин, не звужує права, а розширює можливості, для вивчення мов: рідної та української. Адже, щоб здобути вищу освіту треба здавати ЗНО, а відповідно володіти українською мовою. Ми нікого не пригнічуємо”, — наголосив Гройсман.
Як він підкреслив, багатонаціональність країни — це скарб який ми маємо берегти, але, водночас, маємо підсилювати розвиток української національної мови.
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Нагадаємо, 5 вересня народні депутати України ухвалили в другому читанні та в цілому проект закону "Про освіту", який, зокрема, визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є українська.
Таким чином пропонується, що в Україні впроваджується з 5 класу обов’язкове навчання українською мовою для учнів, які належать до нацменшин, окрім корінних народів.