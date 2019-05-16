Закон о языке: публичные мероприятия должны проводиться на украинском языке
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Согласно закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", все публичные мероприятия должны происходить на украинском языке. Об этом говорится в тексте закона, передает УНН.
Действие закона, согласно статьи 29 распространяется на те меры, которые были полностью или частично организованны государственными органами.
"Публичными мероприятиями для целей настоящего Закона являются, собрания, конференции, митинги, выставки, учебные курсы, семинары, тренинги, дискуссии, форумы, другие мероприятия, доступные или открытые для участников таких мероприятий вольно или по приглашению, за плату или бесплатно, постоянно, периодически, однократно или периодически, организуемые полностью или частично органами государственной власти, органами местного самоуправления, государственными учреждениями, организациями, а также субъектами хозяйствования, владельцами (учредителями, участниками, акционерами) которых государство или территориальная община независимо от доли этой собственности", - говорится в тексте закона.
В случае применения во время публичных мероприятий другого языка, организаторы обязаны обеспечить перевод на украинский язык, если этого требует хотя бы один ее участник.
Напомним, что Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят Верховной Радой.
Президент Петр Порошенко подписал закон 15 мая . Закон уже опубликовано, он вступит чиности за два месяца.