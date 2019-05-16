Закон про мову: публічні заходи мають проводитись українською мовою

Дія закону, згідно статті 29, поширюється на ті заходи, що були повністю або частково організовані державними органами.

“Публічними заходами для цілей цього Закону є, зокрема, збори, конференції, мітинги, виставки, навчальні курси, семінари, тренінги, дискусії, форуми, інші заходи, доступні або відкриті для учасників таких заходів вільно чи за запрошенням, за плату чи безоплатно, постійно, періодично, одноразово або час від часу, що організовуються повністю або частково органами державної влади, органами місцевого самоврядування, державними установами, організаціями, а також суб’єктами господарювання, власниками (засновниками, учасниками, акціонерами) яких є держава або територіальна громада незалежно від частки цієї власності”, — говориться в тексті закону.

У разі застосування під час публічних заходів іншої мови, організатори зобов’язані забезпечити переклад українською мовою, якщо цього вимагає хоча б один її учасник.

Нагадаємо, що Закон “Про забезпечення функціонування української мови як державної” був ухвалений Верховною Радою.

Президент Петро Порошенко підписав закон 15 травня. Закон вже опубликовано, він набуде чиності за два місяці.