Закон об уголовной ответственности за незаконное пересечение границы вступит в силу завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Закон об уголовной ответственности за незаконное пересечение границы, который опубликовали в газете "Голос Украины", вступит в силу с 10 ноября, передает УНН.
"Пересечение государственной границы Украины с целью причинения вреда интересам государства или лицом, которому запрещен въезд на территорию Украины, или представителями подразделений вооруженных сил или других силовых ведомств государства-агрессора в любой способ вне пунктов пропуска через государственную границу Украины или в пунктах пропуска через государственную границу Украины без соответствующих документов, или с документами, содержащими недостоверные сведения, - наказывается лишением свободы на срок до трех лет", - говорится в документе.
Те же действия, совершенные повторно или группой лиц, будут караться лишением свободы на срок от трех до пяти лет. А такие действия, соединенные с насилием или с применением оружия, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
Указано, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Напомним, 18 октября Верховная Рада установила уголовную ответственность за незаконное пересечение границы.
А 7 ноября Президент Петр Порошенко подписал закон о внесении изменения в Уголовный кодекс Украины относительно уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы.