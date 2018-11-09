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Закон про кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону набуде чинності завтра

Закон про кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону набуде чинності завтра

Київ • УНН

 • 8338 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Закон щодо кримінальної відповідальності за незаконний перетин кордону, який опублікували в газеті "Голос України", набуде чинності з 10 листопада, передає УНН.

“Перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави або особою, якій заборонено в’їзд на територію України, або представниками підрозділів збройних сил чи інших силових відомств держави-агресора у будь-який спосіб поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів, або за документами, що містять недостовірні відомості, — карається позбавленням волі на строк до трьох років”, — йдеться у документі.

Ті самі дії, вчинені повторно або групою осіб, каратимуться позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років. А такі дії, поєднані з насильством або із застосуванням зброї, — караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Вказано, що закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, 18 жовтня Верховна Рада встановила кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону.

А 7 листопада Президент Петро Порошенко підписав закон про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо кримінальної відповідальності за незаконне перетинання державного кордону.

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