Закон об абортах в Техасе останется в силе до решения Верховного Суда США
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Верховный суд США рассмотрит закон о запрете абортов в Техасе в следующем месяце. До рассмотрения запрет будет в силе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Закон, известный как SB8, запрещающий женщинам делать аборт, если у плода уже есть сердцебиение.
Верховный суд заявил, что он сосредоточится на том, как был разработан закон и можно ли его обжаловать в судебном порядке.
Добавим
7 октября сообщалось, что федеральный судья временно заблокировал действие полного запрета абортов в Техасе. По мнению судьи, закон о запрете абортов является “беспрецедентной и агрессивной схемой”, которая лишает конституционного права.
Контекст
Практически полный запрет на аборты вступил в силу во втором по численности населения американском штате 2 сентября. Закон запрещает проводить аборты после шестой недели беременности, то есть с момента, когда у плода проявляют сердцебиение. По данным правозащитных организаций, 85-90% женщин делают аборты после шестой недели, так как ранее большинство из них еще не знает о своей беременности.
Тогда президент США Джо Байден раскритиковал "Акт о сердцебиении", который практически полностью запрещает аборты в штате Техас.
1 октября администрация Байдена призвала судью отменить почти полный запрет абортов.
В начале октября жители 50 штатов США вышли на митинг против запрета абортов.