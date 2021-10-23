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Закон об абортах в Техасе останется в силе до решения Верховного Суда США

Киев • УНН

 • 16127 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Верховный суд США рассмотрит закон о запрете абортов в Техасе в следующем месяце. До рассмотрения запрет будет в силе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Закон об абортах в Техасе останется в силе до решения Верховного Суда США

Детали

Закон, известный как SB8, запрещающий женщинам делать аборт, если у плода уже есть сердцебиение.

Верховный суд заявил, что он сосредоточится на том, как был разработан закон и можно ли его обжаловать в судебном порядке.

Добавим

7 октября сообщалось, что федеральный судья временно заблокировал действие полного запрета абортов в Техасе. По мнению судьи, закон о запрете абортов является “беспрецедентной и агрессивной схемой”, которая лишает конституционного права.

Контекст

Практически полный запрет на аборты вступил в силу во втором по численности населения американском штате 2 сентября. Закон запрещает проводить аборты после шестой недели беременности, то есть с момента, когда у плода проявляют сердцебиение. По данным правозащитных организаций, 85-90% женщин делают аборты после шестой недели, так как ранее большинство из них еще не знает о своей беременности.

Тогда президент США Джо Байден раскритиковал "Акт о сердцебиении", который практически полностью запрещает аборты в штате Техас.

1 октября администрация Байдена призвала судью отменить почти полный запрет абортов.

В начале октября жители 50 штатов США вышли на митинг против запрета абортов.

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