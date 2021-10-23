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Закон про аборти в Техасі залишиться в силі до рішення Верховного Суду США

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Верховний суд США розгляне закон про заборону абортів у Техасі у наступному місяці. До розгляду заборона буде в силі. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Закон про аборти в Техасі залишиться в силі до рішення Верховного Суду США

Деталі

Закон, відомий як SB8, забороняє жінкам робити аборт, якщо у плода вже є серцебиття.

Верховний суд заявив, що він зосередиться на тому, як був розроблений закон і чи можна його оскаржити в судовому порядку.

Додамо

7 жовтня повідомлялося, що федеральний суддя тимчасово заблокував дію повної заборони абортів у Техасі. На думку судді, закон про заборону абортів є "безпрецедентною і агресивною схемою", яка позбавляє конституційного права.

Контекст

Практично повна заборона на аборти набула чинності в другому за чисельністю населення американському штаті 2 вересня. Закон забороняє проводити аборти після шостого тижня вагітності, тобто з моменту, коли у плода виявляють серцебиття. За даними правозахисних організацій, 85-90% жінок роблять аборти після шостого тижня, адже раніше більшість з них ще не знає про свою вагітність.

Тоді президент США Джо Байден розкритикував "Акт про серцебиття", який практично повністю забороняє аборти в штаті Техас.

1 жовтня адміністрація Байдена закликала суддю скасувати майже повну заборону абортів.

На початку жовтня жителі 50 штатів США вийшли на мітинг проти заборони абортів.

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