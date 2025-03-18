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Закон о направлении подразделений ВСУ за границу: Лещенко объяснил его цель

Киев • УНН

 • 40449 просмотра

Сергей Лещенко пояснил, что закон позволяет военным посещать страны-партнеры для получения техники, но не предусматривает участия в боевых действиях на территории других государств.

Закон о направлении подразделений ВСУ за границу: Лещенко объяснил его цель

Советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко объяснил содержание закона, подписанного президентом Владимиром Зеленским, который позволяет направлять подразделения Вооруженных сил Украины за границу во время военного положения.

Об этом он сказал в эфире телемарафона во вторник, передает УНН.

Детали 

Лещенко подчеркнул, что этот закон не имеет никакого скрытого подтекста и не касается участия украинских войск в боевых действиях на территории других стран.

По этому закону нет никакого скрытого подтекста. Это закон, который не касается участия украинских войск в боевых действиях на территории курской области или что-то подобное. Это закон для того, чтобы военные могли посетить территорию страны, которая является нашим партнером, взять там военную технику, если есть потребность. У нас есть, например, в некоторых странах-партнерах изготовленные корабли, которые для того, чтобы их изъять, нужно, чтобы наши военные имели соответствующие законодательные рамки. То есть здесь нет никакой интриги, это касается именно направления - не привлечения к боевым действиям, а направления, для того, чтобы усилить украинскую обороноспособность

- пояснил советник. 

Но это не участие в войне на территории третьих стран, это технический, скорее, закон. Более того, этот закон прошел через вето Президента именно потому, что нужно было убрать эту двусмысленность относительно того, касается ли это курской операции, защиты сохранения территориальной целостности путем ведения боевых действий на территории других стран

- добавил Лещенко.

Напомним

15 января Верховная Рада поддержала законопроект о направлении подразделений ВСУ за границу во время военного положения. Документ позволяет отправлять военных для обучения, получения техники и сдерживания агрессии.  А уже 17 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал этот закон

Алина Волянская

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