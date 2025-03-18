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Закон про направлення підрозділів ЗСУ за кордон: Лещенко пояснив його мету

Київ • УНН

 • 40451 перегляди

Сергій Лещенко пояснив, що закон дозволяє військовим відвідувати країни-партнери для отримання техніки, але не передбачає участі у бойових діях на території інших держав.

Закон про направлення підрозділів ЗСУ за кордон: Лещенко пояснив його мету

Радник глави Офісу Президента Сергій Лещенко пояснив зміст закону, підписаного президентом Володимира Зеленського, який дозволяє направляти підрозділи Збройних сил України за кордон під час воєнного стану.

Про це він сказав в етері телемарафону у вівторок, передає УНН.

Деталі 

Лещенко наголосив, що цей закон не має ніякого прихованого підтексту і не стосується участі українських військ у бойових діях на території інших країн.

За цим законом немає ніякого прихованого підтексту. Це закон який не стосується участі українських військ в бойових діях на території курської області або щось подібне. Це закон для того, щоб військові могли відвідати територію країни, яка є нашим партнером, взяти там військову техніку, якщо є потреба. В нас є, наприклад, в деяких країнах-партнерах виготовлені кораблі, які для того, щоб їх вилучити треба, щоб наші військові мали відповідні законодавчі рамки. Тобто тут немає ніякої інтриги, це стосується саме направлення — не залучення до бойових дій, а направлення, для того, щоб посилити українську обороноздатність

- пояснив радник. 

Але це не участь у війні на території третіх країн, це технічний, швидше, закон. Більше того цей закон пройшов через вето Президента саме тому, що треба було прибрати цю двозначність щодо того чи це не стосується, чи стосується курської операції, захисту збереження територіальної цілісності шляхом веденням бойових дій на території інших країн

- додав Лещенко.

Нагадаємо

15 січня Верховна Рада підтримала законопроєкт про направлення підрозділів ЗСУ за кордон під час воєнного стану. Документ дозволяє відправляти військових для навчання, отримання техніки та стримування агресії.  А вже 17 березня президент України Володимир Зеленський підписав цей закон

Аліна Волянська

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