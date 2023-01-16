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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Призывал поддерживать оккупантов: в Украине будут судить бывшего терробороновца из Херсонщины

Киев • УНН

 • 456119 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. При содействии государству-агрессору будут судить бывшего терробороновца Херсонщины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Офиса Генерального прокурора.

Призывал поддерживать оккупантов: в Украине будут судить бывшего терробороновца из Херсонщины

Детали

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора закончено специальное досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего участника терробороны в Херсонской области по факту пособничества государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).

Следствие отмечает, что обвиняемый в начале июня 2022 года, находясь в Херсоне, через средства массовой информации призвал военнослужащих Вооруженных Сил Украины, территориальную оборону, резервистов и граждан, не принимающих власть государства-агрессора сложить оружие и поддержать врага.

Преступник передавал оккупационной администрации РФ персональные сведения об участниках Сил территориальной обороны.

Добавим

Все мероприятия по документированию и разоблачению осуществляли прокуроры совместно со следователями Нацполиции Украины при оперативном сопровождении СБУ. За коллаборационную деятельность преступнику грозит лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет.

Напомним

Херсонщину за минувшие сутки российские войска накрывали огнем 90 раз, три человека погибли, 14 – ранены.

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