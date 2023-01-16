Закликав підтримувати окупантів: в Україні судитимуть колишнього тероборонівця з Херсонщини

Деталі

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора закінчено спеціальне досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього учасника тероборони в Херсонській області за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Слідство зазначає, що обвинувачений на початку червня 2022 року, перебуваючи у Херсоні, через засоби масової інформації закликав військовослужбовців Збройних Сил України, територіальну оборону, резервістів та громадян, які не приймають владу держави-агресора скласти зброю та підтримати ворога.

Злочинець передавав окупаційній адміністрації РФ персональні відомості про учасників Сил територіальної оборони.

Додамо

Усі заходи з документування та викриття здійснювали прокурори спільно зі слідчими Нацполіції України за оперативного супроводу СБУ. За колабораційну діяльність злочинцю загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п'ятнадцяти років.

Нагадаємо

Херсонщину за минулу добу російські війська накривали вогнем 90 разів, троє людей загинули, 14 - поранено.