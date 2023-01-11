Призывал оккупантов захватить Киев: СБУ разоблачила прислужника монастыря УПЦ МП

Детали

Служба безопасности указала, что разоблачила еще одного приспешника агрессора в Житомирской области.

"Злоумышленником оказался прислужник Спасо-Покровского женского монастыря местной епархии УПЦ (МП). После начала полномасштабного вторжения он публично поддержал российских захватчиков и оправдывал их военные преступления. Для этого он присоединился к прокремлевскому Телеграм-сообществу «русская весна». Там он призвал оккупантов уничтожать украинцев и захватить Киев", - сообщили в СБУ.

Кроме этого, по данным СБУ, он активно обнародовал одобрительные комментарии относительно вражеских ракетных ударов по украинским городам. "Особенно «отмечал» воздушные атаки на объекты энергетики и социальные учреждения, в частности школы и больницы", - указали в спецслужбе.

"В своих сообщениях злоумышленник популяризировал рашистов и занимался дискредитацией подразделений Сил обороны. Также он агитировал граждан не вступать в ряды украинских защитников", - добавили в СБУ.

По инициативе СБУ обнаруженные материалы были переданы на комплексную судебную психолого-лингвистическую экспертизу. По заключению экспертов, задокументированные «публикации» угрожают государственной безопасности Украины.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).