Закликав окупантів захопити Київ: СБУ викрила прислужника монастиря УПЦ МП
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Служба безпеки України повідомила, що викрила прислужника монастиря УПЦ (МП) на закликах до захоплення Києва, пише УНН.
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Служба безпеки вказала, що викрила ще одного поплічника агресора у Житомирській області.
"Зловмисником виявився прислужник Спасо-Покровського жіночого монастиря місцевої єпархії УПЦ (МП). Після початку повномасштабного вторгнення він публічно підтримав російських загарбників та виправдовував їхні воєнні злочини. Для цього він приєднався до прокремлівської Телеграм-спільноти «русская весна». Там він закликав окупантів знищувати українців та захопити Київ", - повідомили у СБУ.
Окрім цього, за даними СБУ, він активно оприлюднював схвальні коментарі щодо ворожих ракетних ударів по українських містах. "Особливо «відзначав» повітряні атаки на об’єкти енергетики та соціальні установи, зокрема школи та лікарні", - вказали у спецслужбі.
"У своїх дописах зловмисник популяризував рашистів і займався дискредитацією підрозділів Сил оборони. Також він агітував громадян не вступати до лав українських захисників", - додали у СБУ.
За ініціативи СБУ виявлені матеріали було передано на комплексну судову психолого-лінгвістичну експертизу. За висновками експертів, задокументовані «публікації» загрожують державній безпеці України.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників).