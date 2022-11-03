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Призывал к поддержке вражеских войск: чиновника из Черкасской области отправили за решетку

Призывал к поддержке вражеских войск: чиновника из Черкасской области отправили за решетку

Киев • УНН

 • 228964 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Черкасской области суд отправил за решетку местного чиновника, который призвал помогать оккупационным группировкам россии в захвате региона. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает УНН.

Детали

По данным спецслужбы, чиновник также оправдывал ракетные удары по украинским городам и убийства гражданских граждан. При этом злоумышленник отрицал причастность захватчиков к их преступлениям в Буче.

По данным следствия, приспешником врага оказался сотрудник одного из местных органов власти, имеющий отношение к учету лиц призывного возраста. После начала полномасштабного вторжения он «развернул» агитацию в поддержку оккупантов, распространял свои тезисы среди собственного окружения и коллег по работе.

Во время обыска по месту работы злоумышленника, правоохранители обнаружили у него мобильный телефон и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

Чиновнику сообщили о подозрении по ч. 1 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины. Суд уже избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним

Первый заместитель председателя Черкасского облсовета Роман Сущенко требует также проверить на коллаборационизм народного депутата Антона Яценко, развернувшего борьбу против местных властей в регионе. По его словам, публичная активность Яценко во время войны направлена ​​на компрометацию и препятствование деятельности представителей органов местного самоуправления, исполнительной власти, работает на врага и его интересы. 

Добавим, с началом полномасштабной войны народный депутат Антон Яценко исчез из Черкасской области, от которой он прошел в парламент. Не видели его и в Верховной Раде, в частности он пропустил голосование за введение режима военного положения в Украине. Его исчезновение связывают с приездом в Украину бывшего главы Черкасской ОГА и “экс-регионала” Сергея Тулуба, бежавшего из Украины в 2014 году. 

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