Закликав до підтримки ворожих військ: чиновника з Черкащини відправили за ґрати

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За даними спецслужби, посадовець також виправдовував ракетні удари по українських містах та вбивства цивільних громадян. При цьому зловмисник заперечував причетність загарбників до їхніх злочинів у Бучі.

За даними слідства, поплічником ворога виявився співробітник одного з місцевих органів влади, який має стосунок до обліку осіб призовного віку. Після початку повномасштабного вторгнення він «розгорнув» агітацію на підтримку окупантів, поширював свої тези серед власного оточення та колег по роботі.

Під час обшуку за місцем роботи зловмисника, правоохоронці виявили у нього мобільний телефон і комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

Чиновнику повідомили про підозру за ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України. Суд вже обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо

Перший заступник голови Черкаської облради Роман Сущенко вимагає також перевірити на колабораціонізм народного депутата Антона Яценка, який розгорнув боротьбу проти місцевої влади в регіоні. За його словами, публічна активність Яценка під час війни спрямована на компрометацію та перешкоджання діяльності представників органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, працює на ворога та його інтереси.

Додамо, з початком повномасштабної війни народний депутат Антон Яценко зник з Черкаської області, від якої він пройшов до парламенту. Не бачили його і у Верховній Раді, зокрема, він пропустив голосування за введення режиму воєнного стану в Україні. Його зникнення пов’язують з приїздом в Україну колишнього очільника Черкаської ОДА та “ексрегіонала” Сергія Тулуба, який втік з України у 2014 році.