Призывали "присоединить" Запорожье и Николаев к рф: разоблачены два интернет-агитатора
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Правоохранители задержали двух интернет-агитаторов российской разведки, которые призывали «присоединить» Запорожье и Николаев к рф. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, пишет УНН.
Детали
В Николаеве задержана работница местного лицея, которая работала на подразделение информационно-психологических операций главного управления генштаба вс рф (известного как игру).
По указанию представителя российской военной разведки она создала и администрировала антиукраинскую группу в запрещенной соцсети “Вконтакте”.
На вражеском интернет-ресурсе пособница агрессора публиковала “сообщения”, в которых агитировала “присоединить” Николаевщину к составу рф.
Также она “предлагала” украинцам не сопротивляться захватчикам и “согласиться” на захват южных регионов нашего государства.
В Запорожье задержан представитель местной общественной организации, который в начале полномасштабного вторжения рф работал на коллаборациониста Стремоусова.
В частности, псевдоактивист передавал фейковую информацию о якобы “росте протестных настроений” среди жителей региона после воздушных атак захватчиков.
Из-за такого “сотрудничества” информатор попал в поле зрения российских спецслужб, которые привлекли его к публичному распространению кремлевских нарративов.
Для этого он создал собственный Телеграм-канал и страницу в Фейсбуке, где оправдывал вооруженную агрессию рф и временную оккупацию части Запорожской области.
В настоящее время следователи Службы безопасности сообщили обоим вражеским агитаторам о подозрении по ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленникам грозят различные сроки заключения, в частности до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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