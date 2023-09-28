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Призывали "присоединить" Запорожье и Николаев к рф: разоблачены два интернет-агитатора

Киев • УНН

 • 182076 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Правоохранители задержали двух интернет-агитаторов российской разведки, которые призывали «присоединить» Запорожье и Николаев к рф. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, пишет УНН.

Детали

В Николаеве задержана работница местного лицея, которая работала на подразделение информационно-психологических операций главного управления генштаба вс рф (известного как игру).

По указанию представителя российской военной разведки она создала и администрировала антиукраинскую группу в запрещенной соцсети “Вконтакте”.

На вражеском интернет-ресурсе пособница агрессора публиковала “сообщения”, в которых агитировала “присоединить” Николаевщину к составу рф.

Также она “предлагала” украинцам не сопротивляться захватчикам и “согласиться” на захват южных регионов нашего государства.

В Запорожье задержан представитель местной общественной организации, который в начале полномасштабного вторжения рф работал на коллаборациониста Стремоусова.

В частности, псевдоактивист передавал фейковую информацию о якобы “росте протестных настроений” среди жителей региона после воздушных атак захватчиков.

Из-за такого “сотрудничества” информатор попал в поле зрения российских спецслужб, которые привлекли его к публичному распространению кремлевских нарративов.

Для этого он создал собственный Телеграм-канал и страницу в Фейсбуке, где оправдывал вооруженную агрессию рф и временную оккупацию части Запорожской области.

В настоящее время следователи Службы безопасности сообщили обоим вражеским агитаторам о подозрении по ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозят различные сроки заключения, в частности до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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