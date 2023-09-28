Закликали "приєднати" Запоріжжя та Миколаїв до рф: викрито двох інтернет-агітаторів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Правоохоронці затримали двох інтернет-агітаторів російської розвідки, які закликали «приєднати» Запоріжжя та Миколаїв до рф. Про це повідомляє Служба безпеки України, пише УНН.
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У Миколаєві затримано працівницю місцевого ліцею, яка працювала на підрозділ інформаційно-психологічних операцій головного управління генштабу зс рф (відомого як гру).
За вказівкою представника російської воєнної розвідки вона створила та адмініструвала антиукраїнську групу в забороненій соцмережі “Вконтакте”.
На ворожому інтернет-ресурсі поплічниця агресора публікувала “дописи”, в яких агітувала “приєднати” Миколаївщину до складу рф.
Також вона “пропонувала” українцям не чинити спротив загарбникам і “погодитись” на захоплення південних регіонів нашої держави.
У Запоріжжі затримано представника місцевої громадської організації, який на початку повномасштабного вторгнення рф працював на колаборанта Стремоусова.
Зокрема, псевдоактивіст передавав фейкову інформацію про нібито “зростання протестних настроїв” серед мешканців регіону після повітряних атак загарбників.
Через таку “співпрацю” інформатор потрапив у поле зору російських спецслужб, які залучили його до публічного поширення кремлівських наративів.
Для цього він створив власний Телеграм-канал та сторінку у Фейсбуці, де виправдовував збройну агресію рф і тимчасову окупацію частини Запорізької області.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом ворожим агітаторам про підозру за ст. 436-2 Кримінального кодексу України.
Зловмисникам загрожують різні терміни ув’язнення, зокрема до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
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