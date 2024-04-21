Захватчики распространяют фейк о якобы взятии в плен начальника ГУР Буданова - Центр стратегических коммуникаций

кремлевские "z-военкоры" распространяют фейк о якобы взятии в плен начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова. На самом деле этот фейк россияне тиражировали еще в октябре 2023 года, а для его создания использовали технологию дип-фейк с лицом Буданова. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает УНН.

Детали

Как отмечается в сообщении, россияне начали распространять информацию о взятии в плен начальника ГУР Кирилла Буданова после масштабного ракетного удара по позициям ВСУ. Об этом массово сообщают кремлевские "z-военкоры".

На самом деле, пропагандисты уже "брали в плен Буданова" - этот фейк они тиражировали еще в октябре 2023 года. Пропаганда для создания этой лжи использовала технологию дип-фейк с лицом главы Главного управления разведки, - сообщают в Центре стратегических коммуникаций.

Напомним

российские пропагандистские ресурсы распространяют фейковую информацию о якобы поражении во время ракетной атаки на Киев 25 марта ЗРК Patriot и штаб-квартиры ГУР в Киеве. Эта информация не соответствует действительности.