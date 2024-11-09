Захватчики продвинулись сразу в семи населенных пунктах - DeepState
Киев • УНН
DeepState, силы врага осуществили продвижение возле Максимовки, Мясожаровки, Дальнего, Селидово, Петровки, Богоявленки и Победы.
Враг продвинулся возле Максимовки, Мясожаровки, Дальнего, Селидово, Петровки, Богоявленки и Победы. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Напомним
По информации от Генштаба, на фронте произошло 164 боевых столкновения. Вражеские войска нанесли по Украине 3 ракетных и 62 авиаудара, применили 5 ракет и сбросили 100 управляемых авиационных бомб. Кроме того, оккупанты использовали 453 дрона-камикадзе и совершили более 3,5 тысячи обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
Оккупанты продвинулись в 5 населенных пунктах - DeepState7 ноября 2024, 01:56 • 19925 просмотров