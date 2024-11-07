Оккупанты продвинулись в 5 населенных пунктах - DeepState

Террористы продвинулся возле Новоалексеевки, Кременной Балки, Максимовки, Богоявленки и в Торецке. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Напомним

По информации от Генштаба, с прошлого начала суток произошло 145 боевых столкновений. Противник совершил 1 ракетный удар (3 ракеты), 35 авиационных атак, в частности, использовав 90 КАБ, и 513 ударов дронами-камикадзе. Всего зафиксировано 3125 обстрелов позиций украинских войск.

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