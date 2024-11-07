Оккупанты продвинулись в 5 населенных пунктах - DeepState

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У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения
18:07 • 68534 просмотра

У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения

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Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику
14:59 • 106921 просмотра

Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику

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Украине потребуются десятилетия для восстановления экосистем после войны - КНИИСЭ
13:36 • 111390 просмотра

Украине потребуются десятилетия для восстановления экосистем после войны - КНИИСЭ

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Инклюзивное образование в Броварах: как громада поддерживает детей с сенсорными нарушениями
11:47 • 105296 просмотра

Инклюзивное образование в Броварах: как громада поддерживает детей с сенсорными нарушениями

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Дело главного юриста НБУ: признание потерпевших открывает путь к вручению подозрения
11:25 • 103059 просмотра

Дело главного юриста НБУ: признание потерпевших открывает путь к вручению подозрения

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Можно ли будет развестись онлайн через "Дію"? В Минцифре ответили
5 ноября 2024, 15:41 • 125241 просмотра

Можно ли будет развестись онлайн через "Дію"? В Минцифре ответили

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В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка
5 ноября 2024, 14:10 • 136573 просмотра

В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка

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Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде
4 ноября 2024, 14:02 • 157439 просмотра

Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде

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Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты
4 ноября 2024, 12:50 • 174720 просмотра

Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты

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В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург
4 ноября 2024, 11:31 • 159200 просмотра

В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты продвинулись в 5 населенных пунктах - DeepState

Оккупанты продвинулись в 5 населенных пунктах - DeepState

Киев  •  УНН

01:56 • 1866 просмотра

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По DeepState, вражеские войска осуществили продвижение возле Новоалексеевки, Кременной Балки, Максимовки, Богоявленки и Торецка.

Террористы продвинулся возле Новоалексеевки, Кременной Балки, Максимовки, Богоявленки и в Торецке. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Напомним

По информации от Генштаба, с прошлого начала суток произошло 145 боевых столкновений. Противник совершил 1 ракетный удар (3 ракеты), 35 авиационных атак, в частности, использовав 90 КАБ, и 513 ударов дронами-камикадзе. Всего зафиксировано 3125 обстрелов позиций украинских войск.

Силы обороны восстановили положение в Дружбе в Донецкой области - DeepState4 ноября 2024, 02:40 • 94428 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
ukrainaУкраина