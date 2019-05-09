Мероприятия к 9 мая в Харькове прошли без грубых нарушений
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Мероприятия в День победы над нацизмом во Второй мировой войне, 9 мая, в Харьковской области прошли без грубых нарушений, харьковские правоохранители обеспечили общественный порядок на массовых мероприятиях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.
Как отмечается, к охране общественной безопасности и порядка в местах проведения мероприятий привлечены более 2 тысяч сотрудников полиции, 200 военнослужащих Нацгвардии и курсанты ведомственных вузов.
"Благодаря слаженным и профессиональным действиям сотрудников Управления превентивной деятельности, районных отделов, патрульных полицейских, спецназовцев, взрывотехников, кинологов, полицейских охраны, бойцов Нацгвардии, следователей, оперативников, криминалистов, других правоохранителей мероприятия прошли без грубых нарушений общественного порядка", - говорится в сообщении.
Наиболее массовые собрания граждан, как отмечается, состоялись в Харькове и в Дергачевском районе.
Всего в течение дня праздничные мероприятия посетят более 60 тысяч граждан, добавили в полиции.
Напомним, полиция открыла уже пять уголовных производств за нарушения на 9 мая.