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7 марта, 15:45 • 108455 просмотра

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7 марта, 08:52 • 135671 просмотра

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7 марта, 06:35 • 114079 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мероприятия к 9 мая в Харькове прошли без грубых нарушений

Мероприятия к 9 мая в Харькове прошли без грубых нарушений

Киев  •  УНН

 • 13111 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Мероприятия в День победы над нацизмом во Второй мировой войне, 9 мая, в Харьковской области прошли без грубых нарушений, харьковские правоохранители обеспечили общественный порядок на массовых мероприятиях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Как отмечается, к охране общественной безопасности и порядка в местах проведения мероприятий привлечены более 2 тысяч сотрудников полиции, 200 военнослужащих Нацгвардии и курсанты ведомственных вузов.

"Благодаря слаженным и профессиональным действиям сотрудников Управления превентивной деятельности, районных отделов, патрульных полицейских, спецназовцев, взрывотехников, кинологов, полицейских охраны, бойцов Нацгвардии, следователей, оперативников, криминалистов, других правоохранителей мероприятия прошли без грубых нарушений общественного порядка", - говорится в сообщении.

Наиболее массовые собрания граждан, как отмечается, состоялись в Харькове и в Дергачевском районе.

Всего в течение дня праздничные мероприятия посетят более 60 тысяч граждан, добавили в полиции.

Напомним, полиция открыла уже пять уголовных производств за нарушения на 9 мая.

Украинские Национальные Новости

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